Il miracolo al pranzo di Santo Stefano | nonno colpito da malore la nipote lo rianima
Pisa, 28 dicembre 2025 – Ha sentito le grida della nonna e in pochi secondi ha capito. Suo nonno se ne stava andando. “Era incosciente, semi accasciato, non rispondeva”. Fabiola Esposto, studentessa originaria della Basilicata che frequenta Ingegneria a Pisa, si è precipitata su di lui svolgendo le manovre salva vita che ha imparato proprio in Dipartimento. Nonno Luca si è ripreso e oggi sta bene. Grazie a “Ingegneria in movimento” di “Sinistra per” a fine novembre è stato organizzato un corso dall’istruttore lucchese Fabrizio Bonino dell’associazione Cecchini Cuore onlus della città della Torre negli spazi della facoltà storica di Unipi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
