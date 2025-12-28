Lucia Bigozzi Era quasi l’alba, "davanti a noi apparve una grandissima conca, tutta bianca di neve immacolata, era spaventosamente bella a guardarla, affascinava e metteva paura allo stesso tempo". Francesco Stefanile è lì, nella valle che sarebbe stata ribattezzata valle della morte. Sull’ansa del Don, insieme all’Armata italiana di spedizione in Russia, nel pieno di un’impresa militare che stava per essere spezzata, insieme alla vita dei suoi protagonisti. Era il 24 dicembre, la vigilia di Natale del 1942. "Io guardavo la scena ma pensavo a casa mia e mi chiedevo: ’24 dicembre, vigilia di Santo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Il mio Natale di morte tra lacrime di ghiaccio". L’alba della festa nelle pieghe della guerra - Francesco era tra i soldati accerchiati dall’Armata rossa nel 1942: il suo racconto è nei diari di Pieve. lanazione.it