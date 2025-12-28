Il ministro Piantedosi | Siamo in allerta costante Un’area grigia tra i pro-Pal
Roma, 28 dicembre 2025 – Ministro Piantedosi, gli arresti di Genova rappresentano, nello stesso tempo, un successo e un allarme sulle ramificazioni di reti terroristiche di matrice islamista in Italia: a che livello è lo stato di allerta? “L’operazione è indiscutibilmente un grande risultato investigativo ed è la conferma concreta dell’impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio terroristico – avvisa Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, regista politico della sicurezza nazionale - Proprio per questo, si può dire che siamo in allerta costante ma senza per questo dover cedere all’allarmismo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
