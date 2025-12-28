Il Milan travolge 3-0 il Verona con una doppietta di Nkunku
Il Milan supera il Verona con un risultato di 3-0, grazie anche alla doppietta di Nkunku. La squadra rossonera riprende fiducia dopo la Supercoppa, con il nuovo acquisto Niclas Fullkrug presente in campo. Una vittoria importante per il morale e per la continuità nel campionato, che permette al Milan di mantenere un buon ritmo in vista delle prossime sfide.
Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno superato 3-0 l’Hellas Verona nel lunch match del Meazza grazie alla rete di Christian Pulisic nel primo tempo e alla doppietta di Christopher Nkunku che nella ripresa trasforma un rigore e poi mette in rete a porta vuota dopo che un tiro di Modric era stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Il Milan travolge il Verona, doppietta di Nkunku
Leggi anche: Milan-Verona: i rossoneri dilagano con la doppietta di Nkunku, dentro Fofana e Jashari | Live 3-0
Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Juve in vetta a fine 2025, il Parma travolge la Roma e Milan show: i verdetti prima della pausa; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0; Buonfiglio: Milan-Como? Spero ogni scelta sia valutata e fatta a tutela degli atleti.
Il Milan travolge il Verona: 3-0 a San Siro con doppietta di Nkunku e primo posto aspettando l'Inter - I rossoneri ripartono in campionato con un netto tris all'Hellas nel segno di Nkunku, che si riscatta dopo un avvio di stagione complicato. calciomercato.com
Il Milan travolge il Verona, doppietta di Nkunku - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. msn.com
Il Milan travolge 3-0 il Verona con una doppietta di Nkunku - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. msn.com
Il #Milan travolge il #Verona: 3-0 a San Siro con doppietta di Nkunku e primo posto aspettando l' #Inter calciomercato.com/liste/serie-a-… #MilanVerona #SerieA x.com
Rigore netto negato al Sassuolo al 91'. Pavlovic travolge Cheddira con un calcio Il Milan fa 2-2 col Sassuolo ma avrebbe meritato di perdere. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.