Il Milan supera il Verona con un risultato di 3-0, grazie anche alla doppietta di Nkunku. La squadra rossonera riprende fiducia dopo la Supercoppa, con il nuovo acquisto Niclas Fullkrug presente in campo. Una vittoria importante per il morale e per la continuità nel campionato, che permette al Milan di mantenere un buon ritmo in vista delle prossime sfide.

Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno superato 3-0 l’Hellas Verona nel lunch match del Meazza grazie alla rete di Christian Pulisic nel primo tempo e alla doppietta di Christopher Nkunku che nella ripresa trasforma un rigore e poi mette in rete a porta vuota dopo che un tiro di Modric era stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Milan travolge 3-0 il Verona con una doppietta di Nkunku

Leggi anche: Il Milan travolge il Verona, doppietta di Nkunku

Leggi anche: Milan-Verona: i rossoneri dilagano con la doppietta di Nkunku, dentro Fofana e Jashari | Live 3-0

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Juve in vetta a fine 2025, il Parma travolge la Roma e Milan show: i verdetti prima della pausa; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0; Buonfiglio: Milan-Como? Spero ogni scelta sia valutata e fatta a tutela degli atleti.

Il Milan travolge il Verona: 3-0 a San Siro con doppietta di Nkunku e primo posto aspettando l'Inter - I rossoneri ripartono in campionato con un netto tris all'Hellas nel segno di Nkunku, che si riscatta dopo un avvio di stagione complicato. calciomercato.com