Il Milan del vituperato Allegri ne segna tre al Verona e si porta di nuovo in testa alla classifica
Il Milan di Allegri torna in vetta alla classifica grazie a una vittoria per 3-0 contro il Verona. La squadra appare più concreta rispetto alle recenti prestazioni in Supercoppa, evidenziando un diverso atteggiamento in campionato. Questa partita mostra come i risultati possano influenzare la percezione e il percorso del club, sottolineando l’importanza di continuità e impegno nel contesto della stagione.
Quanto è diverso il Milan di campionato da quello della Supercoppa. Non ci vuole molto a capire quand’è che Allegri fa sul serio e quando no: basta vedere se Modric è in campo. E Luka oggi ha giocato e i risultati si sono visti. Quanto è diverso il calcio vero da quello che purtroppo la narrazione dilagante ci propina. Si parla di geometria e non di sport. Per ora il calcio vero resiste. E il Milan del vituperato all’ora di pranzo si riporta in testa alla classifica. Stavolta fa il suo dovere contro una piccola, in questo caso il Verona: finisce 3-0 e i rossoneri, orfani di Leao, ritrovano Nkunku autore di una doppietta (il primo su rigore). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
