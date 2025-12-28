Il Milan di Allegri torna in vetta alla classifica grazie a una vittoria per 3-0 contro il Verona. La squadra appare più concreta rispetto alle recenti prestazioni in Supercoppa, evidenziando un diverso atteggiamento in campionato. Questa partita mostra come i risultati possano influenzare la percezione e il percorso del club, sottolineando l’importanza di continuità e impegno nel contesto della stagione.

Quanto è diverso il Milan di campionato da quello della Supercoppa. Non ci vuole molto a capire quand’è che Allegri fa sul serio e quando no: basta vedere se Modric è in campo. E Luka oggi ha giocato e i risultati si sono visti. Quanto è diverso il calcio vero da quello che purtroppo la narrazione dilagante ci propina. Si parla di geometria e non di sport. Per ora il calcio vero resiste. E il Milan del vituperato all’ora di pranzo si riporta in testa alla classifica. Stavolta fa il suo dovere contro una piccola, in questo caso il Verona: finisce 3-0 e i rossoneri, orfani di Leao, ritrovano Nkunku autore di una doppietta (il primo su rigore). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan del vituperato Allegri ne segna tre al Verona e si porta di nuovo in testa alla classifica

Leggi anche: Il Milan di Allegri vince nel giorno di Galeone (1-0 alla Roma), il Napoli è solo in testa alla classifica

Leggi anche: Saelemaekers e Leao non bastano, il Parma riprende il Milan: Allegri in testa alla classifica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano dopo Napoli-Milan in Supercoppa: “Cose di campo” - Milan di Supercoppa si chiude tra nervi scoperti e polemiche: Conte e Allegri non si salutano al termine della semifinale ... fanpage.it