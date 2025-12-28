Il medico in ospedale a Natale senza i giovani specializzandi Ai test di Medicina chiedete | cosa fate la domenica?

In un ospedale universitario durante le festività natalizie, molti medici anziani si trovano a lavorare senza la presenza di giovani specializzandi. Questa situazione mette in evidenza una criticità nel sistema sanitario, spesso sottovalutata: l’importanza della formazione e della collaborazione tra generazioni di medici. La testimonianza di un professionista evidenzia come l’indifferenza verso questa problematica possa mettere a rischio la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti.

La testimonianza: «Siamo in pericolo e non l'abbiamo capito. Come si spiega altrimenti l'indifferenza al fatto che in giorni tipo Natale e simili in un ospedale universitario diversi medici anziani facciano le guardie senza specializzandi».







