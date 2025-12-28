Il Mattino | Politano da sacrificato a uomo chiave | Conte lo rilancia dopo l’Arabia

Castel Volturno – Il percorso di Politano dimostra come, nel calcio, le valutazioni possano cambiare rapidamente. Dopo un periodo difficile e una breve parentesi in Arabia, l’allenatore Conte ha deciso di puntare nuovamente su di lui, riconoscendone il valore e l’importanza per la squadra. Un esempio di come, con impegno e continuità, si possa tornare a essere protagonisti nel calcio di alto livello.

CASTEL VOLTURNO – Il calcio, come la vita, vive di cicli rapidi e spesso imprevedibili. Matteo Politano ne è l'esempio più evidente. Nel giro di poche settimane è passato dall'essere un sacrificato tattico a ritrovare centralità nel Napoli di Antonio Conte, fino a candidarsi nuovamente per una maglia da titolare in campionato. Lo racconta Il Mattino di Napoli, nell'analisi firmata da Pino Taormina. La parabola recente dell'esterno azzurro è emblematica. Dopo aver riconquistato la Nazionale grazie a prestazioni convincenti – culminate con i 90 minuti giocati nella sfida decisiva contro la Norvegia sotto la gestione Gattuso – Politano ha vissuto un improvviso stop. Matteo Politano vuole solo il Napoli! Negli ultimi giorni - secondo Il Mattino - delle sirene arabe si erano accese per Politano, con i sauditi pronti a tentarlo con offerte faraoniche. L'esterno azzurro, però, vuole restare a Napoli Non è il primo rifiuto, perché gi

