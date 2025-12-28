Il magico presepe vivente di Bebbio.

Un intero paese al lavoro per regalare all’Appennino – e non solo – un’esperienza indimenticabile. È l’obiettivo della comunità di Bebbio, che dalla notte del 25 dicembre fino a stasera ha organizzato un presepe vivente dal sapore speciale, quasi magico, nel suggestivo borgo del comune di Carpineti. Giunta all’ottava edizione, la manifestazione si concluderà oggi con l’apertura dei cancelli alle ore 20, dopo quattro giorni all’insegna del più autentico spirito natalizio. Sono passati 22 anni da quando, nel lontano 2003, a Bebbio nacque l’idea del Presepe Vivente. Tutto iniziò senza grandi mezzi né piani dettagliati: solo una manciata di attrezzi, qualche ambientazione e tanta voglia di fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

