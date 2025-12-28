Il lutto Carpi e Sassuolo piangono Claudio Cianchetti Il terzino col vizio del gol vignolese d’adozione

Carpi e Sassuolo piangono la perdita di Claudio Cianchetti, ex calciatore noto per la sua rapidità sulla fascia sinistra e il talento nel segnare. Originario di Monte San Giovanni Campano, ma residente a Vignola, Cianchetti è scomparso venerdì all’età di 71 anni. La sua carriera ha lasciato un segno nel calcio locale, e la comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita.

Aveva sfrecciato sulla fascia sinistra anche con le maglie di Carpi e Sassuolo il compianto Claudio Cianchetti, ex calciatore originario di Monte San Giovanni Campano, nel Frusinate, ma da una vita vignolese d'adozione, scomparso venerdì a 71 anni. Classe 1954, cresciuto calcisticamente nella Reggiana con cui aveva debuttato anche in B, a Carpi era arrivato nel 1977 dopo le stagioni in C con Pisa, Ravenna e Olbia facendo parte di quella squadra capace con mister Ansaloni al timone di vincere la Serie D: un gruppo fortissimo con i vari Magnani, Grazioli, Jaconi, Gibertini, Canovi, Benetti e Falcetta.

Mourning. Carpi and Sassuolo mourn Claudio Cianchetti. The full-back with a penchant for goalscoring, a native of Vignola. - The late Claudio Cianchetti, a former footballer originally from... sport.quotidiano.net

