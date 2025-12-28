il look del giorno senza scorciatoie come rendere i leggings chic

P ensati per lo sport, relegati al tempo libero, spesso sopravvalutati: i leggings in inverno tornano ciclicamente nel guardaroba, ma quasi mai con un progetto di stile alle spalle. Eppure, se trattati per quello che sono, ovvero una base tecnica, aderente, funzionale, possono diventare il punto di partenza per look sorprendentemente chic. Leggings d’autunno: 5 outfit perfetti per indossarli con stile X La chiave sta tutta negli abbinamenti. Cappotti importanti, maglieria oversize, stivali che coprono o allungano la linea. Non diventano eleganti, no. Ma smettono di sembrare casual per distrazione, e iniziano a funzionare per scelta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Comode ma belle: come rendere eleganti i leggings fuori casa.

