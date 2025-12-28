Una pratica nata in Cina e che (nonostante il parere negativo di diversi tribunali) sta sempre di più prendendo piede negli Stati Uniti. Si tratta di una tendenza, giudicata “inumana” Nonostante le critiche, le sentenze dei tribunali che ne hanno vietato l’utilizzo, le proteste di centinaia di migliaia di lavoratori, una delle tendenze più discusse e al centro delle polemiche, sta prendendo piede non solo in Cina (dove è nata), ma anche negli Stati Uniti. Si tratta di una pratica che molti hanno definito a tutti gli effetti “inumana”. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il lavoro 996, la terribile tendenza nata in Cina e che prende piede negli Usa: “E’ inumano”

Leggi anche: Taiwan, Cina: “Riunificazione tendenza inarrestabile, Usa siano cauti”

Leggi anche: NaviFut, il mouse che si usa col piede e risolve un problema che in pochi conoscono (come funziona e quanto costa)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lavoro, Confesercenti: tendenza al miglioramento. Ma persiste disallineamento domanda-offerta - La tendenza al miglioramento dell'andamento del mercato del lavoro - borsaitaliana.it

Il manager morì 4 mesi fa in un terribile incidente andando al lavoro a Sora. La sua morte ha lasciato un grande sconforto, ma anche tanto amore - facebook.com facebook