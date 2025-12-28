Il lago dei cigni | l’icona dei balletti classici ottocenteschi al Teatro Chiesa

Il 6 gennaio alle 18, il Teatro Chiesa ospita “Il lago dei cigni”, uno dei balletti classici più rappresentati. La performance è curata dal Russian Classical Ballet, diretto da Evgeniya Bespalova. Un’occasione per assistere a un classico intramontabile, interpretato con precisione e rispetto delle tradizioni. Un evento dedicato agli appassionati di danza e a chi desidera apprezzare l’eleganza del balletto ottocentesco.

