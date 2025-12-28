Il lago dei cigni | l’icona dei balletti classici ottocenteschi al Teatro Chiesa

Il 6 gennaio alle 18, il Teatro Chiesa ospita “Il lago dei cigni”, uno dei balletti classici più rappresentati. La performance è curata dal Russian Classical Ballet, diretto da Evgeniya Bespalova. Un’occasione per assistere a un classico intramontabile, interpretato con precisione e rispetto delle tradizioni. Un evento dedicato agli appassionati di danza e a chi desidera apprezzare l’eleganza del balletto ottocentesco.

Martedì 6 gennaio, alle ore 18, il Russian Classical Ballet, sotto la direzione artistica di Evgeniya Bespalova, porta in scena “Il lago dei cigni” al Teatro Chiesa. Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

