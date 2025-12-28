Il gruppo scout Camerino 1 in visita al Carlino
Un’interessante mattinata all’insegna della ricerca e verifica delle notizie e della corretta informazione per il Clan "Vettore" del gruppo scout Camerino 1, che ha visitato la redazione di Macerata de il " Resto del Carlino ". Ieri i giovani scout, che nel loro anno di attività hanno scelto di affrontare temi legati a informazione e disinformazione, hanno visitato la redazione e incontrato i redattori del quotidiano, con l’obiettivo di comprendere il funzionamento della ricerca e della pubblicazione delle notizie, ma anche come distinguere le notizie reali dalla finzione in cui spesso si incappa soprattutto con i nuovi media. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Genova, gruppo di scout si perde durante un'escursione, i vigili del fuoco li salvano nella notte col gps
Leggi anche: Scout di 19 anni condannato a 7 anni per abusi su minori: “Ha tradito la fiducia dei bambini del suo gruppo”
Il gruppo scout Camerino 1 in visita al Carlino.
Il gruppo scout Camerino 1 in visita al Carlino - Un’interessante mattinata all’insegna della ricerca e verifica delle notizie e della corretta informazione per il Clan "Vettore" del gruppo scout Camerino 1, che ha visitato la redazione di Macerata d ... msn.com
Gli scout riscoprono i tesori di Valpovera e San Giusto - Il noviziato Pilato del gruppo scout Camerino 1 ha esplorato le chiese di Valpovera e San Maroto, valorizzando arte e natura. ilrestodelcarlino.it
Solidarietà Agesci Zona Cassiopea. Condanniamo l’atto vandalico avvenuto nel Parco del Pineto che colpisce non solo un Gruppo #scout, ma i valori di rispetto e cura del bene comune propri dello scoutismo! x.com
Salutiamo il gruppo scout Tuglie, uno che ha scelto l’agricola Piccapane per fare il campo invernale - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.