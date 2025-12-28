Un’interessante mattinata all’insegna della ricerca e verifica delle notizie e della corretta informazione per il Clan "Vettore" del gruppo scout Camerino 1, che ha visitato la redazione di Macerata de il " Resto del Carlino ". Ieri i giovani scout, che nel loro anno di attività hanno scelto di affrontare temi legati a informazione e disinformazione, hanno visitato la redazione e incontrato i redattori del quotidiano, con l’obiettivo di comprendere il funzionamento della ricerca e della pubblicazione delle notizie, ma anche come distinguere le notizie reali dalla finzione in cui spesso si incappa soprattutto con i nuovi media. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il gruppo scout Camerino 1 in visita al Carlino

Leggi anche: Genova, gruppo di scout si perde durante un'escursione, i vigili del fuoco li salvano nella notte col gps

Leggi anche: Scout di 19 anni condannato a 7 anni per abusi su minori: “Ha tradito la fiducia dei bambini del suo gruppo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il gruppo scout Camerino 1 in visita al Carlino.

Il gruppo scout Camerino 1 in visita al Carlino - Un’interessante mattinata all’insegna della ricerca e verifica delle notizie e della corretta informazione per il Clan "Vettore" del gruppo scout Camerino 1, che ha visitato la redazione di Macerata d ... msn.com