Il Grinch Walton Goggins risponde ai paragoni con il personaggio verde | In effetti gli somiglio

Walton Goggins, protagonista di The White Lotus, ha commentato con ironia i paragoni tra il suo aspetto e quello del Grinch, interpretato dal personaggio verde. L’attore ha riconosciuto con sincerità la somiglianza, rispondendo con leggerezza a chi lo ha confrontato con il personaggio di Dr. Seuss. La sua risposta mette in evidenza un approccio spontaneo e disinvolto nei confronti delle suggestioni online.

La star di The White Lotus si è espresso pubblicamente con ironia sull'accostamento online del suo aspetto fisico con quello del personaggio di Dr. Seuss. Da giorni tantissimi fan sui social hanno paragonato l'aspetto fisico di Walton Goggins con quello del Grinch. L'attore è tornato alla ribalta di recente grazie al successo in The White Lotus e la sua fama è notevolmente aumentata. L'aumentare della fama significa attirare l'attenzione anche di milioni di utenti che hanno scherzosamente paragonato il volto dell'attore a quello del peloso essere verde che odia il Natale, interpretato al cinema da Jim Carrey.

