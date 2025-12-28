Il Grifo ripartirà da Guidonia senza ritocchi La cessione di Giunti decisiva per l’attaccante
Non ci saranno annunci prima della gara con il Guidonia. La squadra, per la prima gara del girone di ritorno, non sarà migliorata dal mercato. Riccardo Gaucci è pronto ad intervenire, ha pianificato le operazioni e aspetta solo l’ok da parte del presidente Faroni. Il nodo sta nella disponibilità nelle mani del dirigente biancorosso: la società vorrebbe operare in entrata solo dopo aver realizzato con la cessione di Giovanni Giunti. Il Perugia ha ripreso la trattativa con il Padova che aveva subito una frenata, ma c’è ancora da trattare il prezzo del cartellino. Il club biancorosso chiede una cifra elevata con il rischio altrettanto elevato che la trattativa salti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
