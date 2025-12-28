Il governo Meloni tradisce il Sì dei Volontari | come un’ordinanza riduce il Canto degli Italiani a marcetta cerimoniale

L’ordinanza del governo Meloni riduce il valore simbolico del “Canto degli Italiani”, limitandone l’uso a una semplice marcetta cerimoniale. Questa decisione sembra allontanarsi dai principi originari dell’inno, che rappresenta un’espressione di identità e unità nazionale. La scelta evidenzia come pratiche militari e norme ufficiali possano influire sul significato culturale di un simbolo condiviso, suscitando discussioni sulla tutela dell’identità storica e patrimoniale del Paese.

VENEZIANI vs MELONI/ Dimenticanze (e ragioni) di un intellettuale della “destra tradita” - Dimostrando la consueta libertà di pensiero, Marcello Veneziani ha criticato da destra Giorgia Meloni, accusando la premier di avere tradito le attese ... ilsussidiario.net

Governo: Meloni 'eguaglia' Craxi, esecutivo diventa terzo più longevo - E le agenzie di rating applaudono - Tre come gli anni di governo, tre come i gradini del podio su cui, da domenica 19 ottobre 2025, Giorgia Meloni salirà. affaritaliani.it

Fra Natale e Capodanno è stato compiuto un altro passo verso la Repubblica dell'impunità e dell'ingiustizia, è stato introdotto un altro scudo per gli illeciti dei politici e di chi amministra la cosa pubblica. Questa volta il Governo Meloni colpisce la Corte dei Cont - facebook.com facebook

La Legge di Bilancio del Governo Meloni non risponde alle esigenze degli italiani. Mentre la maggioranza litiga e perde la faccia, noi abbiamo lavorato e presentato proposte concrete per migliorarla. I nostri emendamenti approvati sono pochi ma sono battagl x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.