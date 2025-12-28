Il gotha della sinistra in piazza con Hannoun

Il 17 settembre, personalità della sinistra italiana, tra cui i sindaci di Genova, Milano e Bologna, hanno partecipato a un evento in piazza con Mohammad Hannoun, organizzato da Musica For Peace. La manifestazione ha attirato attenzione per il suo contenuto e per la sua vicinanza all’appuntamento del 22 settembre, in cui si è chiesto di “bloccare tutto per Gaza”. Un momento di confronto che ha suscitato discussioni nel panorama politico italiano.

Cosa ci fanno la sindaca di Genova Silvia Salis, il sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Bologna Matteo Lepore in piazza a sentir parlare Mohammad Hannoun il 17 settembre alla manifestazione organizzata da Musica For Peace? Un evento che preparava quello del 22 settembre in cui si chiedeva di "bloccare tutto per Gaza". Music For Peace è, tra l'altro, la stessa Organizzazione no profit che si è occupata della raccolta di beni per la Global Sumud Flotilla e che ha sede proprio a Genova, dove Hannouna è stato arrestato nella maxi operazione sugli uomini di Hamas in Italia. Ma non solo loro perché vediamo anche anche la sindaca Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Stefano Lo Russo (Torino).

Da Sala a Lepore: quei sindaci in piazza "a lezione" da Hannoun - Erano in prima fila a sentire parlare Mohammad Hannoun il 17 settembre alla manifestazione organizzata da Musica For Peace ... msn.com

Arresto di Hannoun, la destra si scaglia contro le piazze per Gaza e le opposizioni. «Propaganda indecente» - Qualcuno «non ha capito niente, era in piazza dalla parte sbagliata», ha detto il vicepremier Matteo Salvini. editorialedomani.it

