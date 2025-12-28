Il gol di Davis concesso nonostante il fallo di mano sfrutta un'ambiguità presente nel regolamento

Perché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio - Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio dell'attaccante inglese, che ha fissato il punteggio sull'1- fanpage.it

Udinese-Lazio, gol non annullato per Davis: il commento di Calvarese - Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social la decisione del direttore di gara Colombo di non annullare il gol di Davis in Udinese- laziopress.it

Davis a tempo scaduto!!! Ops - facebook.com facebook

Siamo oltre il delirio: le città che le hanno concesso onorificenze dovrebbero revocarle immediatamente, come fecero con quelle dedicate a Mussolini. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.