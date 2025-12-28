Il gol di Davis concesso nonostante il fallo di mano sfrutta un'ambiguità presente nel regolamento
L'episodio che ha deciso il risultato di Udinese-Lazio al 95° ha lasciato una scia di polemiche e dubbi sull'interpretazione di "immediatezza": il tempo che passa tra il tocco di manobraccio e la conclusione del giocatore, se c'è un'altra giocata o se la giocata è da considerare la stessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché Ederson a Marsiglia non ha commesso fallo di mano nonostante il tocco nettissimo col braccio
Leggi anche: Perché Chiffi aspetta il VAR per dare rigore al Bologna nonostante il chiaro fallo di mano di Bisseck
Perché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio; Udinese-Lazio 1-1, le pagelle: Davis (7) prodezza allo scadere, Vecino (7) non basta, Isaksen (4) pessimo impatto.
Il gol di Davis concesso nonostante il fallo di mano sfrutta un’ambiguità presente nel regolamento - Lazio al 95° ha lasciato una scia di polemiche e dubbi sull'interpretazione di "immediatezza" ... fanpage.it
Perché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio - Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio dell'attaccante inglese, che ha fissato il punteggio sull'1- fanpage.it
Udinese-Lazio, gol non annullato per Davis: il commento di Calvarese - Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social la decisione del direttore di gara Colombo di non annullare il gol di Davis in Udinese- laziopress.it
Davis a tempo scaduto!!! Ops - facebook.com facebook
Siamo oltre il delirio: le città che le hanno concesso onorificenze dovrebbero revocarle immediatamente, come fecero con quelle dedicate a Mussolini. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.