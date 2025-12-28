Il gol di Davis concesso nonostante il fallo di mano sfrutta un'ambiguità presente nel regolamento

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio che ha deciso il risultato di Udinese-Lazio al 95° ha lasciato una scia di polemiche e dubbi sull'interpretazione di "immediatezza": il tempo che passa tra il tocco di manobraccio e la conclusione del giocatore, se c'è un'altra giocata o se la giocata è da considerare la stessa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Perché Ederson a Marsiglia non ha commesso fallo di mano nonostante il tocco nettissimo col braccio

Leggi anche: Perché Chiffi aspetta il VAR per dare rigore al Bologna nonostante il chiaro fallo di mano di Bisseck

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Perché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio; Udinese-Lazio 1-1, le pagelle: Davis (7) prodezza allo scadere, Vecino (7) non basta, Isaksen (4) pessimo impatto.

gol davis concesso nonostanteIl gol di Davis concesso nonostante il fallo di mano sfrutta un’ambiguità presente nel regolamento - Lazio al 95° ha lasciato una scia di polemiche e dubbi sull'interpretazione di "immediatezza" ... fanpage.it

gol davis concesso nonostantePerché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio - Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio dell'attaccante inglese, che ha fissato il punteggio sull'1- fanpage.it

gol davis concesso nonostanteUdinese-Lazio, gol non annullato per Davis: il commento di Calvarese - Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social la decisione del direttore di gara Colombo di non annullare il gol di Davis in Udinese- laziopress.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.