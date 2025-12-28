L’Epic Games Store ha reso disponibile il gioco gratuito del 28 dicembre, continuando la sua consueta serie di offerte giornaliere. Di seguito il link per scaricarlo gratuitamente e approfittare di questa opportunità.

L’ Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito del 28 dicembre, proseguendo la tradizione dei regali natalizi quotidiani. Da oggi quindi tutti gli utenti PC possono scaricare senza costi SKALD: Against the Black Priory, un titolo indie molto apprezzato dagli amanti dei giochi di ruolo classici. Ovviamente come sempre, una volta riscattato resterà nella libreria per sempre, ma il tempo a disposizione è limitato, visto che l’offerta scade alle 17:00 di domani, 29 dicembre, quando verrà svelato un nuovo gioco gratuito. Dopo il regalo della giornata di ieri, per ottenere il gioco è sufficiente accedere al proprio account Epic Games Store, raggiungere la pagina dedicata a SKALD: Against the Black Priory e completare il riscatto, premendo su “Ottieni”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 28 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 20 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 26 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo; Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo; Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 24 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo.

Il gioco gratis di Epic Games Store del 26 dicembre è un'avventura da vivere in compagnia - Epic Games Store ha messo a disposizione il nuovo gioco gratis del 26 dicembre 2025, e si tratta di un'interessante e affascinante avventura a enigmi da giocare in compagnia. msn.com