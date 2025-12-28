Il gatto Anacleto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale | Ho visto la coda dall'oblò

Il gatto Anacleto è finito accidentalmente nella lavatrice mentre era in funzione la Vigilia di Natale, ma è riuscito a sopravvivere. La sua storia ha suscitato sorpresa e sollievo, dimostrando come anche situazioni impreviste possano risolversi in modo inaspettatamente positivo. Un episodio che ricorda l’importanza di prestare attenzione agli animali domestici, specialmente durante le festività.

Il lavaggio è stato avviato per errore durante i preparativi del cenone - Al micio sono state applicate bottiglie di plastica con acqua calda, somministrati antibiotici e cortisone e applicata una flebo. msn.com

