Il Florentiner conteso Indagine in Senato | Sarà ascoltato Verde Anche Vienna si muove

"Il Parlamento si sta occupando del Diamante Fiorentino per riportarlo a ’casa’. Forse il governatore della Toscana Eugenio Giani non ne è a conoscenza altrimenti non mi spiego la decisione di avviare un’interlocuzione direttamente con Carlo d’Asburgo-Lorena ". Così il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi sulla vicenda del Florentiner, uno dei diamanti più grandi al mondo con i suoi 137 carati, ritrovato recentemente in una cassaforte nello Stato del Quebec in Canada. Il leggendario gioiello fu acquistato grezzo nel 1601 da Ferdinando I de’ Medici e tagliato a Firenze sotto Cosimo II; il diamante scomparve dalla scena pubblica dopo la prima guerra mondiale, custodito dall’imperatrice Zita di Borbone-Parma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

