Il Fermo Vocal Fest celebra il Ventennale
Il Fermo Vocal Fest compie 20 anni, traguardo che merita di essere celebrato con passione e qualità. E quale modo migliore di festeggiare se non con un concerto che è un omaggio al passato e uno sguardo al futuro? Il concerto del Ventennale, esperienza unica e incontro tra le voci del presente e le tradizioni della musica barocca, accompagnerà il pubblico prima a Fermo, poi a Servigliano. L’evento si terrà nella Concattedrale di San Domenico a Fermo lunedì 29 dicembre e nella Collegiata di San Marco a Servigliano il giorno seguente, con inizio alle 21.15 (ingresso libero). Con la direzione di Matteo Laconi, giovane talento fermano, il Vox Poetica Ensemble regalerà un’esecuzione straordinaria che spazia dai capolavori barocchi di Vivaldi e Charpentier fino alla prima esecuzione mondiale di una composizione del maestro Alessandro Ciccolini: Sonata per 6 violini e basso continuo “Per il Santissimo Natale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
