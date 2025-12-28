Il Fermo Vocal Fest compie 20 anni, traguardo che merita di essere celebrato con passione e qualità. E quale modo migliore di festeggiare se non con un concerto che è un omaggio al passato e uno sguardo al futuro? Il concerto del Ventennale, esperienza unica e incontro tra le voci del presente e le tradizioni della musica barocca, accompagnerà il pubblico prima a Fermo, poi a Servigliano. L’evento si terrà nella Concattedrale di San Domenico a Fermo lunedì 29 dicembre e nella Collegiata di San Marco a Servigliano il giorno seguente, con inizio alle 21.15 (ingresso libero). Con la direzione di Matteo Laconi, giovane talento fermano, il Vox Poetica Ensemble regalerà un’esecuzione straordinaria che spazia dai capolavori barocchi di Vivaldi e Charpentier fino alla prima esecuzione mondiale di una composizione del maestro Alessandro Ciccolini: Sonata per 6 violini e basso continuo “Per il Santissimo Natale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Fermo Vocal Fest celebra il Ventennale

Leggi anche: Mangia come scrivi ritorna e celebra il suo ventennale: tra le grandi novità, il piatto "Bón bombén - Mágna fin ch' at' n'é vója"

Leggi anche: Il Moviti Fest celebra “Cadaveri eccellenti”: al circolo Empedocleo la lezione di Rosi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Fermo Vocal Fest celebra il Ventennale.

Il Fermo Vocal Fest celebra il ventennale - Domani appuntamento nella Concattedrale di San Domenico a Fermo, martedì nella Collegiata di San Marco a Servigliano ... msn.com