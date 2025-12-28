Il falso capo del reclutamento ucraino di Zhitomir obeso
Recentemente è stato diffuso uno screenshot di un video che mostra un uomo in uniforme ucraina, visibilmente sovrappeso, seduto su una poltrona. La figura, attribuita a un presunto responsabile del reclutamento a Zhitomir, ha suscitato attenzione e discussioni. È importante verificare le fonti e valutare con attenzione le informazioni, evitando di trarre conclusioni affrettate sulla base di immagini o dettagli isolati.
Circola lo screenshot di un video dove viene raffigurato un uomo in uniforme ucraino, visibilmente in sovrappeso, seduto su una poltrona. Secondo la narrazione social, si tratterebbe di un presunto capo del reclutamento a Zhitomir, accusato di mandare i reclutatori a rapire uomini per strada e spedirli al fronte. L’immagine, così come il video, non è reale. Per chi ha fretta. L’immagine non ritrae un vero funzionario ucraino.. È un fotogramma tratto da un video pubblicato su TikTok.. Il video mostra evidenti errori tipici dei contenuti generati con l’Intelligenza artificiale.. L’account TikTok che lo ha diffuso si presenta come “umoristico”. 🔗 Leggi su Open.online
