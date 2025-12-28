il falcone e borsellino ecosostenibile

CORMANO Sarà un centro sportivo comunale sempre più ecosostenibile, accogliente e sicuro il "Falcone & Borsellino" di viale Europa, grazie al progetto di riqualificazione ambientale ed energetica prevista dal Comune di Cormano per il 2026. Il nuovo anno vedrà, secondo quanto programmato dalla giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro (nella foto), il restyling del grande impianto polivalente per un investimento economico di ben 830mila euro: prima di tutto, per ridurre i consumi energetici e i costi di gestione, il piano di intervento prevede il rifacimento dell’impianto elettrico e la posa dei pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

