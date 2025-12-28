Il direttore Bertola lascia è scontro in Comune

Il Comune di Monza si prepara a un passaggio delicato sul piano organizzativo. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un nuovo direttore generale, a seguito della decisione del city manager Michele Bertola di lasciare l’incarico. Una scelta comunicata al sindaco Paolo Pilotto e motivata dalla volontà di proseguire il proprio percorso professionale con un impegno diverso, non più in un ente locale ma dedicato all’attività formativa. Il sindaco ha preso atto della decisione, augurando a Bertola "la massima soddisfazione per le nuove sfide professionali" e dando mandato di avviare la procedura di selezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

