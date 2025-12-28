Il destino incerto di Casa Sollievo senza né vinti né vincitori
La situazione di Casa Sollievo della Sofferenza rimane complessa e senza una soluzione definitiva. La disputa tra il direttore generale e i sindacati della dirigenza medica e del comparto si è accesa dopo l’annuncio di Gino Gumirato sulla disdetta del contratto pubblico. In questo contesto, non si possono individuare vincitori né vinti, ma solo un equilibrio precario che richiede attenzione e dialogo.
La verità è che nella disputa, pur senza esclusioni di colpi, tra il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza e i sindacati della dirigenza medica e del Comparto, scoppiata all'indomani della comunicazione di Gino Gumirato della disdetta del contratto pubblico vigente, con.
