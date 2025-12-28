Il Decreto Ucraina domani in CdM

Domani il Consiglio dei Ministri discuterà il Decreto Ucraina, un provvedimento che prevede la proroga dell'invio di armi all'Ucraina fino al 2026. La decisione si inserisce nel contesto delle misure di sostegno e assistenza internazionale, con l’obiettivo di mantenere il supporto nel rispetto delle normative vigenti. La discussione e l’approvazione del decreto rappresentano un passaggio importante nel quadro delle relazioni tra Italia e Ucraina.

22.10 Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, nelle prossime ore, arriva il provvedimento sulla proroga dell'invio di armi all'Ucraina nel 2026. Si tratta del decreto legge di sostegno a Kiev, frutto di un accordo chiuso tra la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini più di 2 settimane fa.Lega chiedeva un segnale di discontinuità. Nel decreto verrà riportato anche l'aiuto alla popolazione civile,il supporto logistico ed energetico. Il decreto arriva sul tavolo CdM in momento cruciale per trattative per una svolta nel conflitto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

