Il Decreto Ucraina domani in CdM

Domani il Consiglio dei Ministri discuterà il Decreto Ucraina, un provvedimento che prevede la proroga dell'invio di armi all'Ucraina fino al 2026. La decisione si inserisce nel contesto delle misure di sostegno e assistenza internazionale, con l’obiettivo di mantenere il supporto nel rispetto delle normative vigenti. La discussione e l’approvazione del decreto rappresentano un passaggio importante nel quadro delle relazioni tra Italia e Ucraina.

22.10 Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, nelle prossime ore, arriva il provvedimento sulla proroga dell'invio di armi all'Ucraina nel 2026. Si tratta del decreto legge di sostegno a Kiev, frutto di un accordo chiuso tra la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini più di 2 settimane fa.Lega chiedeva un segnale di discontinuità. Nel decreto verrà riportato anche l'aiuto alla popolazione civile,il supporto logistico ed energetico. Il decreto arriva sul tavolo CdM in momento cruciale per trattative per una svolta nel conflitto.

Il decreto armi in cdm, nel testo anche aiuti ai civili - Dopo le scintille sulla manovra, non dovranno esserci problemi sul decreto Ucraina. ansa.it

Aiuti militari all'Ucraina, raggiunta l'intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto: cosa prevede - Ogni anno, quasi sempre a dicembre, dal 2022, il governo italiano rinnova la misura che consente di inviare armi all'esercito di Kiev. today.it

Ucraina, Mosca minaccia l’Europa. Nuovi attacchi russi

Ecco il decreto Ucraina: “Priorità agli aiuti per la difesa” x.com

Decreto armi all'Ucraina: Crosetto annuncia l'intesa in governo e maggioranza "Il governo e la maggioranza hanno raggiunto un accordo" sul decreto-legge per il sostegno militare all'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla vigili - facebook.com facebook

