Il Cts voleva tenere le scuole aperte Fu Speranza a ordinare le chiusure

Il Cts aveva espresso l’intenzione di mantenere le scuole aperte, ma fu il ministro Speranza a decidere le chiusure. Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha commentato come la didattica a distanza e il rischio di abbandono scolastico lo preoccupassero. Questa decisione ha suscitato diverse reazioni, evidenziando le difficili scelte tra tutela della salute e continuità educativa.

Miozzo, coordinatore del Comitato: «La didattica a distanza e l'abbandono dei ragazzi mi terrorizzavano». Poi ammette: «Subissati da richieste che di sanitario avevano poco. Da noi solo pareri, decideva il governo». «Io sono sempre stato un assiduo e feroce sostenitore della riapertura delle scuole, perché l'idea della didattica a distanza e dell'abbandono dei ragazzi nel loro contesto individuale e familiare mi terrorizzava. Credo di essere stato un buon profeta o forse un cattivo profeta, ahimè, perché il prezzo di quel lungo periodo di didattica a distanza l'abbiamo pagato, lo vediamo ancora adesso e lo vedremo nel prossimo futuro».

