Il CsiRavenna ha aperto la raccolta fondi su Ideaginger per potenziare Giocando senza frontiere
Il comitato territoriale CSI di Ravenna ha avviato una raccolta fondi su Ideaginger per sostenere il progetto “Giocando senza frontiere: per lo sport inclusivo”. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione attraverso lo sport, offrendo opportunità a tutte le persone, indipendentemente dalle loro differenze. La campagna intende coinvolgere la comunità nel sostegno a un obiettivo condiviso, favorendo l’accesso allo sport e alle attività ricreative per tutti.
“Giocando senza frontiere: per lo sport inclusivo” è il titolo della nuova campagna di raccolta fondi che il comitato territoriale CSI di Ravenna ha avviato sulla piattaforma Ginger. Duplice l’obiettivo: da un lato, l’allargamento del numero dei partecipanti all’evento inclusivo che il CSI. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
