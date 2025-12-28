Il concerto inaspettato di Morgan e il fan che gli ricorda che tutti i migliori soffrono.

Il più emozionato era sicuramente lui. Cappello in testa, chitarra in mano e lì – seduto accanto al letto – a suonare e cantare le sue canzoni ai pazienti malati di Sclerosi laterale amiotrofica. Un concerto inaspettato e carico di commozione quello che nei giorni scorsi ha visto come. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

