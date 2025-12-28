Il Comune regala oltre 40 computer Donazione agli studenti in difficoltà

Per Natale Bagno a Ripoli ha regalato ai suoi ragazzi 43 " computer solidali ". Sono dispositivi fissi che il Comune non usa più perché non idonei alle specifiche necessità amministrative, ma sono tutti ancora in ottime condizioni e utilizzabili da altre persone, sia per lo studio che per le altre necessità. Ha deciso così di donarli a chi ne ha più bisogno. "Ci è sembrata una soluzione naturale regalarli alla comunità – spiega l’assessore alla transizione Corso Petruzzi –. In passato i vecchi dispositivi erano stati destinati alle scuole; stavolta abbiamo pensato a una finalità sociale, per chi può avere difficoltà a comprarsi un computer nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

