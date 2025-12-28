Il comune di Milano spenderà 5 milioni di euro all’anno in buoni pasto
Il Comune di Milano prevede di destinare circa 5 milioni di euro all’anno all’acquisto di buoni pasto, in relazione al numero di dipendenti comunali. Questa cifra rappresenta un investimento significativo per il benessere dei lavoratori e riflette l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi di supporto ai propri dipendenti. La somma sarà distribuita in modo proporzionale alla forza lavoro del Comune, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e di ristorazione.
La cifra è importante, ma è direttamente proporzionale al numero di dipendenti. Palazzo Marino spenderà 5 milioni di euro in buoni pasto. Il comune, infatti, ha deciso che i dipendenti comunali avranno a disposizione i buoni pasto.La misura, che coinvolge circa 10mila dipendenti, è stata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
