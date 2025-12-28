Il Comune cede il chiosco e la piazzetta alla nuova proprietà del cinema Principe
Prima "Punto città sicura”, come spazio di presidio affidato alle associazioni, poi luogo di ritrovo e riparo per i rider addetti alle consegne in città e infine spazio per l'associazione di quartiere Via Piave e Dintorni. Il progetto comunale del chiosco situato in viale Caduti, accanto al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Il Comune cede il chiosco (e la piazzetta) alla nuova proprietà del cinema Principe.
