A Castorano alcuni cittadini del Club ’57, capitanati dal presidente Sante Coccia, hanno dato vita ad un circolo culturale e ricreativo, un luogo dove ci si può incontrare, scambiare quattro chiacchiere, giocare o guardare insieme la tv. La sindaca Rossana Cicconi si è immediatamente adoperata per trovare un locale in pieno centro. Tutti soddisfatti, in primis il presidente del Club Sante Coccia, che ha trovato nella sindaca una giusta interlocutrice ‘del fare’. A nemmeno un mese dalla sua apertura si sono già visti i risultati, con una buona affluenza di persone. Nei giorni scorsi il circolo ha chiamato a raccolta i castoranesi con, in primis, gli amministratori comunali, per un brindisi augurale in occasione del Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Club 57 fa centro a Castorano

Il Club 57 fa centro a Castorano; Castorano, circolo ricreativo e culturale grazie al Club ’57; Circolo culturale e ricreativo: un paese che si ritrova, anche a Natale; Castorano, inaugurato il circolo del Club ’57: Comune e associazioni insieme per la comunità.

