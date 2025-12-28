Il Capri Best International Film a Un semplice incidente di Panahi L’isola azzurra crocevia del grande cinema

Il Capri Best International Film premia “Un semplice incidente” di Jafar Panahi, riconosciuto come miglior film internazionale dell’anno. L’isola di Capri si conferma così punto di riferimento nel panorama cinematografico, accogliendo un’opera che ha conquistato la Palma d’Oro a Cannes e rappresenterà la Francia agli Oscar 2026. Un’occasione per valorizzare il talento e la qualità del cinema internazionale.

Il Capri Best International Film dell’Anno viene assegnato a “Un semplice incidente”, l’ultima opera di Jafar Panahi, scelta dalla Francia come candidato agli Oscar 2026 nella categoria Miglior Film Internazionale e vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025. L’annuncio è stato dato dal chairman di Capri Hollywood 2025, l’attore Vince Riotta, nel corso dell’inaugurazione della 30ª edizione della manifestazione, promossa con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova. La cerimonia in Piazzetta, particolarmente emozionante, ha visto protagonisti la Banda della Gendarmeria della Città del Vaticano (premio Capri Hiumanitarian Award) e il piccolo Alessandro Gervasi (Capri Enfant Prodige Award), pianista prodigio di sette anni, già applaudito all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha eseguito Champagne nel mito di Peppino di Capri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

