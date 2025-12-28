Il capolavoro di Flaiano scritto su commissione
Siamo a Milano nell’immediato dopoguerra (1946), due uomini che si stanno rivelando due grandi menti del Novecento stanno passeggiando e chiacchierando per la strada. Il primo, che ha trentasei anni, dice all’altro che vorrebbe riprendere gli studi universitari di architettura. E l’altro, che di anni ne ha quarantuno e a suo tempo ha abbandonato gli studi universitari di giurisprudenza, sorridendo gli dice di lasciar perdere, che l’università non gli serve a niente, ( “tutto quello che NON so l’ho imparato a scuola”, sarà una delle sue frasi famose) e gli suggerisce, anzi lo esorta, a scrivere un romanzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Zazzaroni clamoroso: «Marotta? Dopo il mio commento sulle sue parole su Mourinho mi ha scritto su WhatsApp e…»
Leggi anche: All'attore Fabrizio Bentivoglio il primo Premio internazionale città di Pescara-Ennio Flaiano di Bruxelles
Il capolavoro di Flaiano scritto su commissione.
Il capolavoro di Flaiano scritto su commissione - Siamo a Milano nell’immediato dopoguerra (1946), due uomini che si stanno rivelando due grandi menti del Novecento stanno passeggiando ... quotidiano.net
Mio figlio professore (1946) di Renato Castellani
In attesa del Presepe godetevi InCanto: Il Natale tra musica e redenzione Quest'anno lasciatevi guidare dagli "Spiriti del Natale"! La Corale Polifonica "I Criptomani", diretta dal M° Ermando Mattiucci, vi invita a "InCanto", un concerto ispirato al capolavoro di - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.