Il canestro crolla durante Napoli-Cantù | sospesa per 40 minuti la partita di basket al PalaBarbuto
Durante la partita tra Napoli e Cantù al PalaBarbuto, il canestro è crollato a causa di una schiacciata all'inizio del secondo quarto. La gara è stata sospesa per circa 40 minuti mentre veniva sostituito l'elemento danneggiato. L'interruzione ha temporaneamente fermato il gioco, permettendo di ripristinare le condizioni di sicurezza e riprendere la partita in modo regolare.
L'incidente all'inizio del secondo quarto, in seguito a una schiacciata. Il match è stato sospeso: ci sono voluti circa 40 minuti per sostituire il canestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
