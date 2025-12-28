Il Buen camino di Martina La metamorfosi dell’attrice Colombari ’trasfigurata’ nel film di Checco Zalone

Sul grande schermo mancava da un po' di anni. Per Martina Colombari il ritorno al cinema non poteva avvenire in modo migliore. L'attrice e showgirl riccionese, reduce dalle gioie – e dai dolori – di Ballando con le stelle, è tra i protagonisti del nuovo film di Checco Zalone Buen camino. È una Colombari quasi irriconoscibile, quella che presta il volto a Linda, un'attrice impegnata in cerca di identità. Linda è l'ex moglie di Zalone, figlio di un ricchissimo industriale che si gode la vita da nababbo tra vacanze e ville da sogno. Un uomo narcisista e un padre egoista, fino a quando decide di accompagnare la figlia Cristal nel cammino di Santiago.

Martina Colombari: «Per amore di Checco Zalone sono diventata brutta. Le critiche al film? Tutta invidia» - In sole 48 ore, Checco Zalone ha trascinato al cinema un milione e 700mila italiani facendo schizzare l’incasso totale di Buen Camino alle soglie dei 14 milioni (per la precisione ... ilmessaggero.it

Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile, trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino: le foto - Tra cinema, emozioni e rinascita personale, il racconto di un periodo intenso segnato anche dal programma tv, da un tatuaggio e dalle lacrime ... msn.com

IL NUOVO FILM DI CHECCO ZALONE: PERCHE’ MI E’ PIACIUTO “Buen Camino” è un film leggero, creato per divertire assecondando la capacità che ha Checco Zalone di portare in scena personaggi improbabili che incarnano le fragilità e le contraddizioni - facebook.com facebook

Seconda giornata di grandi incassi per Buen Camino, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. L'incasso è stato di 7.918.273 euro (+37% rispetto all'esordio), con 973.703 presenze, per un totale di 13.766.122 euro in due giorni, una m x.com

