Il Buen camino di Martina La metamorfosi dell’attrice Colombari ’trasfigurata’ nel film di Checco Zalone

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul grande schermo mancava da un po’ di anni. Per Martina Colombari il ritorno al cinema non poteva avvenire in modo migliore. L’attrice e showgirl riccionese, reduce dalle gioie – e dai dolori – di Ballando con le stelle, è tra i protagonisti del nuovo film di Checco Zalone Buen camino. È una Colombari quasi irriconoscibile, quella che presta il volto a Linda, un’attrice impegnata in cerca di identità. Linda è l’ex moglie di Zalone, figlio di un ricchissimo industriale che si gode la vita da nababbo tra vacanze e ville da sogno. Un uomo narcisista e un padre egoista, fino a quando decide di accompagnare la figlia Cristal nel cammino di Santiago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

