Il blitz Usa in Nigeria si lega al piano Mattei
Il recente blitz statunitense in Nigeria si inserisce nel quadro del piano Mattei, mirato a rafforzare l'influenza negli scenari africani. I raid di Trump contro l’ISIS, in un’area strategica, evidenziano l’intensificarsi dell’intervento degli Stati Uniti nella regione, spesso con l’obiettivo di contrastare la crescita dell’influenza cinese. Questi eventi sottolineano l’attenzione globale verso il controllo delle risorse e delle rotte chiave in Africa.
I raid di Trump verso l’Isis riguardano un’area sensibile nella quale gli Stati Uniti stanno intervenendo sempre più spesso per sfidare i cinesi. Strategia che si incastra alla perfezione con i programmi del governo italiano per il Continente nero. Molti hanato l’intervento militare di Washington contro formazioni islamiste affiliate all’Isis-Africa nel Nordest della Nigeria come evento generato da motivi di politica interna americana – recuperare il consenso della componente dei repubblicani cristiani, scossa dallo scandalo Epstein, da parte di Donald Trump – e come più simbolico che concreto. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'attacco Usa in Nigeria è anche un messaggio ai golpisti del Sahel. Cosa lega il blitz di Natale alla guerra sottotraccia in Somalia, al raid in Siria e agli arresti in Turchia e Marocco Di Luca Gambardella
