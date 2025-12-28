Il blitz all' alba e le buste coi soldi Preso prima della fuga in Turchia

C'era un "attualissimo pericolo di fuga". Per questo gli arresti sono scattati all'alba, prima che Mohammad Hannoun attuasse il suo piano di trasferirsi in Turchia e si imbarcasse su un volo con cui ieri avrebbe dovuto raggiungere Istanbul, per aggirare eventuali provvedimenti restrittivi. Lui e gli altri fermati avevano già ripulito i pc e si erano sbarazzati di documenti compromettenti. Poi, le perquisizioni nei magazzini di tre associazioni benefiche per la Palestina con sede a Milano e a Genova, dove sono stati trovati sacchi gonfi di mazzette da 50 e 100 euro. In tutto il gip confisca circa 7 milioni di euro di disponibilità finanziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

