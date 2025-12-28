il bilancio di Previsione di Sogliano indica conti solidi e investimenti diffusi sul territorio

Il Bilancio di Previsione 2026-2028 del Comune di Sogliano al Rubicone conferma conti solidi e investimenti diffusi sul territorio. Approvato durante la seduta consiliare del 16 dicembre 2025, rappresenta un risultato frutto di un percorso partecipativo, orientato a garantire stabilità finanziaria e sviluppo locale. La decisione riflette l’impegno dell’amministrazione nel pianificare il futuro della comunità in modo responsabile e trasparente.

