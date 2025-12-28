Il 30 dicembre l’esame del bilancio Ecco l’ordine del giorno
Il presidente Lorenzo Fiammanti ha convocato per martedì 30 dicembre alle 21 il consiglio comunale di Copparo, in seduta ordinaria e pubblica presso la sala consiliare della residenza municipale. Dopo le formalità preliminari e le eventuali comunicazioni, si passerà all’illustrazione e alla discussione dei punti all’ordine del giorno strettamente connessi all’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028. Oltre all’importante atto, infatti, saranno posti in approvazione il Programma incarichi di studio, di ricerca e consulenza; il Programma triennale delle opere pubbliche - anni 2026 - 2028 - e l’elenco annuale 2026; il Documento unico di programmazione - anni 2026 – 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
