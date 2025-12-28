Il presidente Lorenzo Fiammanti ha convocato per martedì 30 dicembre alle 21 il consiglio comunale di Copparo, in seduta ordinaria e pubblica presso la sala consiliare della residenza municipale. Dopo le formalità preliminari e le eventuali comunicazioni, si passerà all’illustrazione e alla discussione dei punti all’ordine del giorno strettamente connessi all’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028. Oltre all’importante atto, infatti, saranno posti in approvazione il Programma incarichi di studio, di ricerca e consulenza; il Programma triennale delle opere pubbliche - anni 2026 - 2028 - e l’elenco annuale 2026; il Documento unico di programmazione - anni 2026 – 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 30 dicembre l’esame del bilancio. Ecco l’ordine del giorno

Leggi anche: Consiglio comunale convocato il 29 dicembre: variazione di bilancio e servizi sociali all'ordine del giorno

Leggi anche: Consiglio comunale convocato per mercoledì 10 dicembre: all'ordine del giorno debiti fuori bilancio e mozioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Manovra arriva al rush finale al via l’esame alla Camera con la fiducia e il voto previsto per martedì.

Il 30 dicembre l’esame del bilancio. Ecco l’ordine del giorno - Il presidente Lorenzo Fiammanti ha convocato per martedì 30 dicembre alle 21 il consiglio comunale di Copparo, in seduta ordinaria e pubblica presso la sala consiliare della residenza municipale. msn.com