Il 2025 ha ufficialmente detto addio alla clean girl e nel 2026 finalmente ritorneremo a divertirci col makeup

Nel 2025 si è assistito a un cambiamento nelle tendenze di bellezza, abbandonando lo stile clean girl. Nel 2026, torna l'interesse per il makeup, con un approccio più libero e creativo. Per anni, ci è stato insegnato che meno è di più, privilegiando un look naturale e sobrio, spesso richiedendo comunque ore di preparazione. Ora si apre una nuova stagione in cui esprimere se stessi attraverso il trucco, senza rinunciare alla spontaneità.

Per anni ci hanno detto che la bellezza era “less is more”. Pelle glassata, sopracciglia pettinate verso il cielo, zero colore, zero sbatti apparente (ma ore davanti allo specchio). Poi, nel 2025, qualcosa si è rotto. E no, non è stato un glow stick. La clean girl – quella dell’effortless perfetto, del bun tirato a morte e del blush color “aria pulita” – non è svanita da sola. È stata archiviata. Silenziosamente. Da TikTok. Dalle celeb. Da chi aveva voglia di sentire qualcosa anche sul viso. Benvenuti nell’era post-perfezione. Addio clean girl, benvenuto makeup (quello divertente): quando il minimal ha iniziato a stufare (tutti). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il 2025 ha ufficialmente detto addio alla clean girl (e nel 2026 finalmente ritorneremo a divertirci col makeup) Leggi anche: Witchy Girl Fall makeup: la stagione delle streghe è ufficialmente iniziata Leggi anche: Quest’anno niente “cold girl makeup”, ma toasted: il nuovo glamour è caldo, tostato, da camino acceso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Decreto correttivo IRPEF-IRES 2025 in Gazzetta ufficiale: novità per imprese e contribuenti; Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione; Ultimo Consiglio Federale del 2025, l'auspicio di Gravina in vista del nuovo anno: “Convinti di poter andare al Mondiale”; Jiu Jitsu Emilia-Romagna: grande successo per l’ultima tappa del circuito regionale 2025. Il 2025 ha ufficialmente detto addio alla clean girl (e nel 2026 finalmente ritorneremo a divertirci col makeup) - L'articolo Il 2025 ha ufficialmente detto addio alla clean girl (e nel 2026 finalmente ritorneremo a divertirci col makeup) proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

2025, i matrimoni delle star: ecco chi ha detto "Sì" quest'anno - E' stato un 2025 pieno di amore, per alcuni, e sono molte le star che si sono dette "Sì, lo voglio" all'altare. msn.com

Ha detto Mohammad Hannoun in piazza, durante una manifestazione dello scorso agosto: “Io non appartengo a Hamas, questo lo dico ufficialmente" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.