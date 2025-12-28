Ieri in Campania | Tappa a Benevento per la Fiamma Olimpica Hotel a fuoco nell’avellinese

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 27 dicembre 2025. Avellino – Momenti di puro terrore ad Ariano Irpino, dove una festa di matrimonio si è trasformata in un vero e proprio incubo. Un incendio è divampato all’interno dell’Hotel Kristall durante il ricevimento, scatenando il panico tra gli invitati. Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbero stati alcuni candelotti pirotecnici posizionati sulla torta nuziale. In pochi istanti le fiamme si sono propagate, sprigionando una densa nube di fumo che ha invaso l’intera struttura. (LEGGI QUI) Benevento – A distanza di quasi venti anni, la Fiamma Olimpica ha di nuovo fatto tappa a Benevento con le strade del capoluogo per l’occasione riempite da migliaia di persone che hanno assiepato il tragitto del sacro fuoco di Olimpia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

