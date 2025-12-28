I vigili non fanno sconti | 57 multe al giorno

A leggere i numeri, il traffico a Cattolica non dorme mai. E nemmeno l’attività della polizia locale. Il bilancio delle sanzioni stradali, messo nero su bianco negli atti contabili del Comune, restituisce l’immagine di un controllo serrato del territorio, con numeri sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre scorso sono state 20.713 le sanzioni amministrative elevate dai vigili della Regina. Tradotto in termini più immediati, significa circa 57 multe al giorno, festivi compresi. Un dato che fotografa l’ordinaria attività del comando nel corso di dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

