I vent’anni di Galileo | quando l’Europa affermò nello spazio la sua via alla sovranità

Vent’anni fa, il 28 dicembre 2005, l’Europa compiva un atto di sovranità silenzioso per il grande pubblico ma destinato a cambiare la sua postura nel mondo: il lancio del primo satellite del sistema Galileo. Non era solo l’inizio di un programma tecnologico, ma l’affermazione di un principio politico e civile profondo: la libertà di difendersi, orientarsi, misurare il tempo e conoscere lo spazio senza dipendere da potenze straniere. In un’epoca in cui il Gps americano, il Glonass russo e il BeiDou cinese erano strumenti nati e controllati in ambito militare, l’Europa scelse una via diversa, autonoma, civile, commerciale, ma tutta nostra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

