G eorge Clooney nei film non bacerà più. La notizia chiude un anno funestato già da troppi addii, parlando del nostro immaginario romantico (non devo ricordarvi che abbiamo perso pezzi da novanta, come Robert Redford e Diane Keaton). George Clooney dice addio ai film romantici: «Non bacerò più le donne sul set» X Leggi anche › George Clooney e la difficoltà di essere sé stessi in “Jay Kelly” Ebbene, il nostro “cucciolone” preferito ha deciso di dire basta ai film “sdolcinati” e lo ha fatto per una serie di motivi confutabili. Vediamoli. Primo: “Ho 64 anni. Non sto cercando di competere con i venticinquenni”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I tre motivi principali che hanno spinto il nostro “cucciolone” preferito a dire basta ai film romantici...

Leggi anche: Romantici, comici e... Spider-Man: la guida ai film di James Franco e ai personaggi che lo hanno reso una star di Hollywood. Leggi Amica.it

Leggi anche: Perché Milan-Como a Perth? I principali motivi che hanno condotto alla scelta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ricorso inammissibile: Cassazione e motivi confusi; Ricorso inammissibile: quando i motivi sono infondati; Responsabilità amministratori banca: la Cassazione decide; Abuso edilizio in area vincolata: la Cassazione.

Sempre meno italiani vogliono avere figli. Motivi economici e lavoro tra i principali motivi - I dati Istat dicono che nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra 18 e 49 anni (contro il 25% del 2003) intende avere un figlio nei successivi ... quotidianosanita.it