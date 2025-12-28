I pronostici di domenica 28 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Primeira Liga e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa A Riad, lunedì scorso, l’ Inter ha fallito il primo obiettivo stagionale. Nella semifinale di Supercoppa Italiana i nerazzurri si sono arresi al Bologna – sì, di nuovo fatali i rossoblù, per l’ennesima volta – ai calci di rigore, dopo che i regolamentari erano terminati 1-1 (Orsolini aveva risposto a Thuram). Non che la Supercoppa fosse in cima ai pensieri di Cristian Chivu e dei suoi uomini ma si tratta pur sempre di un trofeo. E vincere, si sa, non fa mai male (sarebbe stato il primo del tecnico rumeno da quando siede sulla panchina dell’Inter). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di domenica 28 dicembre: Serie A, Premier League e Coppa d’Africa

Leggi anche: I pronostici di sabato 27 dicembre: Serie A, Serie B, Premier League e Coppa d’Africa

Leggi anche: I pronostici di venerdì 26 dicembre: Coppa d’Africa, Premier League, Championship e Serie B

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronostici Premier League: le partite della 18° giornata, dal Boxing Day al 28 dicembre 2025; Cremonese-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostici di Serie A | Milan-Verona (12.30) | Cremonese-Napoli (15) | Bologna-Sassuolo (18) | Atalanta-Inter (20.45) | Domenica 28 dicembre; Pronostico Atalanta-Inter 28 dicembre 2025 Serie A.

I pronostici di domenica 28 dicembre: Serie A, Premier League e Coppa d’Africa - I pronostici di domenica 28 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Primeira Liga e altre quattro partite dei gironi di Coppa d'Africa ... ilveggente.it