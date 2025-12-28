I personaggi famosi morti nel 2025 da Brigitte Bardot a Papa Francesco

Nel 2025 abbiamo perso diverse personalità di rilievo del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura. Tra le figure più rappresentative, ricordiamo personaggi noti come Brigitte Bardot e Papa Francesco. Questo elenco riflette le vite di chi ha lasciato un’impronta significativa, contribuendo a plasmare il panorama culturale e sociale degli ultimi decenni.

Nel corso dell’anno abbiamo dovuto salutare alcune tra le figure più amate del panorama internazionale: icone del cinema, protagonisti della musica, volti della cultura pop che hanno segnato generazioni intere. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma anche un patrimonio di emozioni, opere e momenti diventati parte dell’immaginario collettivo. Ecco i personaggi famosi internazionali morti nel 2025. Papa Francesco. Brigitte Bardot. David Lynch. Ozzy Osbourne. Diane Keaton. Robert Redford. Gene Hackman e Betsy Arakawa. Rob Reiner e Michele Singer. Michael Madsen. Peter Greene. Richard Chamberlain. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - I personaggi famosi morti nel 2025, da Brigitte Bardot a Papa Francesco Leggi anche: I personaggi famosi italiani morti nel 2025, da Ornella Vanoni a Pippo Baudo Leggi anche: I personaggi famosi internazionali morti nel 2025, da Robert Redford a David Lynch Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Da Brigitte Bardot a Pippo Baudo, i personaggi che ci hanno lasciato nel 2025. FOTO; I vip morti nel 2025: tra i più noti Papa Francesco, Armani, Vargas Llosa e Val Kilmer; Chi ci ha lasciato nel 2025: i morti illustri; Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno. Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno - Da Papa Francesco a Giorgio Armani, da Ornella Vanoni a Peppe Vessicchio: sono tantissimi i personaggi famosi morti nel 2025. money.it

