i numeri dei biancorossi la maceratese primeggia nei dribbling e nel possesso palla

Il girone di andata della Maceratese si è chiuso all’ottavo posto con 23 punti: frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Nikolas Angeletti (foto), match analyst della Maceratese, ha esaminato le partite disputate dai biancorossi soffermandosi su alcuni particolari. La squadra allenata da Possanzini è prima nel girone per costruzioni di gioco, con 319 azioni costruite in 17 partite (media 18,8 a gara), sopra la media della competizione (12,2). Leadership confermata anche nella costruzione attraverso passaggi corti e nello sviluppo su azione manovrata. La squadra si è fatta valere nel palleggio: 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

